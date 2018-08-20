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Культура

Музей-усадьба сето в Печорском районе приглашает на очередные семейные встречи

20 августа 2018 года, 10:55

Ежегодный международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в музее-усадьбе сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ожидается, что на фестиваль соберутся порядка 300 представителей народа сето из Псковской области и Эстонии. «Для многих сето, проживающих в Эстонии, это единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, посетить могилы предков, встретиться с одноклассниками, родственниками и друзьями. А для гостей праздника ‒ это знакомство с традициями, обрядами, фольклором, промыслами, национальной кухней и, конечно, с самими сето ‒ трудолюбивыми, музыкальными и очень приветливыми», ‒отметили в музее-заповеднике «Изборск».

По традиции праздник начнется с Богослужения и крестного хода в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, а затем участники фестиваля совершат обряд посадки саженцев фруктовых деревьев в саду музея сето в Сигово. Торжественное открытие фестиваля состоится на праздничной поляне в 15.30. Здесь будут выступать творческие коллективы и мастера, сохраняющие и популяризирующие традиции малого народа, работать интерактивные площадки и ярмарка ремесел. Завершится день народным гуляньем Кирмаш и костром дружбы.

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