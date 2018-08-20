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Общество

День государственного флага России отпразднуют во всех муниципалитетах Псковской области

20 августа 2018 года, 10:17

День Государственного флага Российской Федерации отметят в Псковской области во всех муниципалитетах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Центральной площадкой праздника станет Пыталово. 22 августа в 18.00 на городском стадионе начнется областная акция «Под флагом единым».

В Пскове праздничное мероприятие пройдет в Зеленом театре. Начало концертной программы в 19.00. Перед жителями и гостями города выступят Заслуженный коллектив народного творчества России «Псковский русский народный хор» и его солистка Анастасия Румянцева, молодежная вокальная группа «Юникс», детская вокальная группа «Шанс», хореографический ансамбль «Радость», студия циркового искусства «Псковский цирк», театр огня «Борхэйм» и Заслуженный артист России Александр Либ.

В Великих Луках запланированы мероприятия в городских библиотеках. В преддверии праздника здесь откроются экспозиции цветов и книжные выставки, посвященные флагу России. А в сам праздник пройдут беседы и интеллектуальные эстафеты на тему государственного символа. Краеведческий музей подготовил тематическую программу «История Государственного флага России». Кроме того, на площади Матросова состоится акция по вручению флаеров «Наша гордость и слава».

В городских и сельских поселениях Псковского региона для школьников проведут часы истории и познавательно-развлекательные беседы, викторины и конкурсы рисунков, уроки гражданственности и мужества, патриотические акции, а также квесты и флешмобы. В отдельных районах состоятся спортивные мероприятия: велопробег в Дно, межрайонный турнир по пляжному волейболу среди мужских команд и открытый районный турнир по стритболу в Локне, турнир по мини-футболу в Усвятах.

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