Автобус, сенохранилище и баня горели за сутки в Псковской области

Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Псковской области за минувшие сутки трижды выезжали на ликвидацию техногенных пожаров.

18 августа в 13:52 поступило сообщение о возгорании в моторном отсеке автобуса по адресу: Пыталовский район, Гавровская волость, деревня Климово. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 18:45 поступило сообщение о возгорании в сенохранилище по адресу: Дедовичский район, Вязьевская волость, деревня Болчино. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

19 августа в 2:49 поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: Псковский район, Торошинская волость, деревня Загорье. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.