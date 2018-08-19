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Происшествия

Автобус, сенохранилище и баня горели за сутки в Псковской области

19 августа 2018 года, 10:43

Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Псковской области за минувшие сутки трижды выезжали на ликвидацию техногенных пожаров.

18 августа в 13:52 поступило сообщение о возгорании в моторном отсеке автобуса по адресу: Пыталовский район, Гавровская волость, деревня Климово. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 18:45 поступило сообщение о возгорании в сенохранилище по адресу: Дедовичский район, Вязьевская волость, деревня Болчино. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

19 августа в 2:49 поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: Псковский район, Торошинская волость, деревня Загорье. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

СПРАВКА

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.

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