Более 350 жителей Пскова и области принимают участие в форуме «Команда 2018»

Участниками второго форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018» стали более 350 жителей Пскова и области: волонтеры, общественники, эксперты. В числе федеральных экспертов - директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, куратор проекта «ПРО РФ» ФАДН России Анна Полежаева, заместитель генерального директора госкорпорации Росатом Глеб Носырев, эксперт в области выявления и развития талантливой молодежи Анжела Аллаярова, эксперт в области цифровых технологий Илья Новодворский и другие.

Начался форум с вручения участникам проекта «Команда 2018» грамот и памятных медалей Президента РФ. Три члена «Команды 2018» Владимир Петров, Олеся Назарой и Нина Витковская были отмечены главой государства по итогам 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Награды вручил врио губернатора Михаил Ведерников.

Руководитель области также поблагодарил всех, кто поверил в свои силы и стал частью большой и перспективной команды.

- Я приятно удивлен вашей активностью, готовностью воплощать свои проекты в жизнь. Грантовый конкурс еще не проведен, а число ваших проектов растет из месяца в месяц и многие из них уже реализованы. Это говорит о том, что для успешной работы не всегда необходимо финансирование. Вы готовы самостоятельно воплощать свои идеи в жизнь, — сказал Михаил Ведерников.

Глава области также отметил, что география проектов расширяется и уже вышла за пределы региона: ежедневно поступают новые заявки, ряды команды пополняются новыми людьми из числа жителей региона и известных личностей.

-Люди узнают о нашем проекте, звонят мне и просятся присоединиться к „Команде 2018“. Это говорит об актуальности и востребованности нашего проекта. Ваша вера в будущее заразительна, — подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал участникам форума успехов и плодотворной, эффективной работы.