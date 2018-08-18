Сегодня в Пскове проходит II Форум Команды 2018

Сегодня, 18 августа, в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» открылся второй форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Программа II Форума #Команды2018 в Пскове:

10:00 – 11:00 - регистрация участников форума;

11:15 – 12:00 - приветствие участников форума врио губернатора Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, федеральными экспертами;

12:15 – 12:30 - переход по секциям;

12:30 – 15:30 – работа по секциям;

12:30 – 13:10 - блиц-знакомства участников;

13:10 – 13:35 - выступление федерального/регионального куратора;

13:35 – 14:30 - SWOT-анализ направления;

14:30 – 15:30 - обратная связь от кураторов, обсуждение проектов;

15:30 – 16:30 – обед;

16:45 – 17:30 - подведение итогов форума. Выступление врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Обратная связь по всем проектам «первой волны» от региональных экспертов.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона. Участниками первого форума стали федеральные эксперты, в число которых вошли депутат Государственной думы VII созыва, член комитета по культуре Елена Бондаренко, руководитель московского кавказского клуба, кинопродюсер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, бизнес-тренер по вопросам личной эффективности, режиссёр персонального бренда Денис Исмаков. В адрес организаторов поступила 441 заявка, в числе которых — 298 проектов и 143 заявления от тех, кто пожелал стать волонтёром.