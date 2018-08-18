Два вьетнамца сели в тюрьму на два с лишним года за организацию незаконной миграции

Островским городским судом провозглашен приговор в отношении двух граждан Вьетнама, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ - организация незаконной миграции, сообщили в прокуратуре Островского района.

В судебном заседании установлена и подтверждена вина указанных граждан в совершении организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и их незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору.

С учетом позиции государственного обвинения подсудимым назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.