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Экономика / Деньги

В СПК «Шики» в Островском районе работникам не выплачивают зарплату

18 августа 2018 года, 12:29

В Островском районе руководитель СПК "Шики"  нарушал требования закона в сфере оплаты труда, сообщили в прокуратуре  района.

Заместителем Островского межрайонного прокурора председателю СПК «Шики» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

В ходе проверки установлено, что задержки выплаты заработной платы в СПК «Шики» носят системный характер, заработная плата выплачивается в 2018 году менее МРОТ, а трудовыми договорами, заключенными с работниками, не установлены конкретные даты выплаты, которая в свою очередь выплачивается только один раз в месяц.

Так, заработная плата работникам за январь и февраль 2018 годы выплачена лишь 16 марта 2018 года  в размере 500 рублей за 10 отработанных работниками часов.

Аналогичные нарушения имели место быть при оплате труда работников СПК «Шики» за апрель 2018 года. Заработная плата за май и июнь 2018 года в настоящий момент не выплачена вовсе.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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