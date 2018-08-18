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Происшествия / ДТП

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись в Пскове минувшим вечером

18 августа 2018 года, 11:10

Минувшим вечером в Пскове на улице Народной столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Сообщение о ДТП поступило  21:22 17 августа 2018 года. Для ликвидации аварии привлекалась 1 единица техники, 3 человека. 

Также за прошедшие сутки псковские спасатели  тушили два техногенных пожара. 

В 17:03 17 августа поступило сообщение о возгорании в помещении склада на улице Я. Райниса в пскове. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек. В 20:28  поступило сообщение о возгорании в жилом доме  в городе Дно на  улице Пушкина. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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