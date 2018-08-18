Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись в Пскове минувшим вечером

Минувшим вечером в Пскове на улице Народной столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о ДТП поступило 21:22 17 августа 2018 года. Для ликвидации аварии привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Также за прошедшие сутки псковские спасатели тушили два техногенных пожара.

В 17:03 17 августа поступило сообщение о возгорании в помещении склада на улице Я. Райниса в пскове. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек. В 20:28 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в городе Дно на улице Пушкина. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.