Вяленые огурцы, уральские шанежки и пиццу по-порховски смогут отведать сегодня гости фестиваля «Скатерть-самобранка» в Дновском районе

Вяленые огурцы, разборник, уральские шанежки, каравай, тушеную, копченую и вяленую рыбу, холодный борщ, уху по-дновски, пиццу по-порховски и ряд других блюд по старинным рецептам смогут отведать гости первого межмуниципального сельского фестиваля «Скатерть-самобранка». Мероприятие пройдет в дер. Искра Дновского района в субботу, 18 августа, в рамках празднования Дня деревни.

В выставке блюд примут участие товаропроизводители из Дновского, Порховского, Плюсского районов Псковской области и Солецкого района Новгородской области, сообщили в Администрации Дновского района.

В рамках фестиваля в Искре также откроется интерактивная комната крестьянского быта, одним из главных экспонатов которой будет русская печь. Здесь будут угощать приготовленной в печи кашей и чаем из угольного самовара.

Помимо этого, гостей мероприятия ждут презентация интерактивной гастрономической карты Псковской области, выставка-конкурс панно из природных материалов, ярмарка изделий народных мастеров и других товаров.

Любой желающий сможет пройти с экскурсоводом по экологической тропе усадебного парка помещика В. Н. Спиридонова.

В рамках праздника состоится концертная программа и чествование жителей деревни Искра. Будут работать детская и молодежная поляны.

Организаторы мероприятия — Администрации Дновского района и сельского поселения Искровская волость, автономная некоммерческая организация социально-культурного развития населения «Малая Родина», Дновский районный культурный центр при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Центра инноваций социальной сферы Псковской области.