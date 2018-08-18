Сегодня, 18 августа, в Пскове открылся VIII Медовый фестиваль

Сегодня, 18 августа, в Пскове 8-й раз пройдёт Медовый фестиваль. Праздник состоится в Детском парке с 10:00 до 18:00, сообщает Псковское агентство информации.

На фестивале по традиции псковичи смогут не только купить, но и определить самый вкусный мёд, для чего будет организовано голосование. Также в Детском парке развернётся ярмарка мастеров народных промыслов, участникам которой будут не только псковские умельцы, но и гости из Смоленска и Белоруссии.

На Медовом фестивале будут работать развлекательные площадки, запланированы конкурсы, подарки и выступления артистов.



