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Культура / Фестиваль

Сегодня, 18 августа, в Пскове открылся VIII Медовый фестиваль

18 августа 2018 года, 10:31

Сегодня, 18 августа, в Пскове 8-й раз пройдёт Медовый фестиваль. Праздник состоится в Детском парке с 10:00 до 18:00, сообщает Псковское агентство информации. 

На фестивале по традиции псковичи смогут не только купить, но и определить самый вкусный мёд, для чего будет организовано голосование. Также в Детском парке развернётся ярмарка мастеров народных промыслов, участникам которой будут не только псковские умельцы, но и гости из Смоленска и Белоруссии.

На Медовом фестивале будут работать развлекательные площадки, запланированы конкурсы, подарки и выступления артистов.


Карта псковского Медового фестиваля
фото ПАИ

Гостей фестиваля ждёт гигантский торт-медовик от Псковского хлебокомбината, средства от продажи которого пойдут на операцию для маленького псковича Артёма Смирнова. У мальчика атрезия наружного слухового прохода слева (левое ухо), другими словами, у него отсутствует слуховой проход, то есть между деформированным наружным ушком и улиткой - костная стенка. Кроме этого, у ребёнка имеются проблемы со зрением.

Полная программа фестиваля здесь. 

Гигантский торт-медовик смогут попробовать гости фестиваля
фото ПАИ

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

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