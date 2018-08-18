В августе безработица в Псковской области снизилась

Псковская область вошла в десятку субъектов Российской Федерации, в которых отмечено наибольшее снижение количества безработных граждан в период с 1 по 8 августа, сообщает pskov.ru. Соответствующие результаты еженедельного мониторинга опубликованы на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. В целом на отчетный период количество безработных в России, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилось на 5,2 тыс человек и составило более 687 тыс граждан.

Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по труду и занятости населения, по данным на начало этого месяца на учете в отделениях службы занятости региона состояло 3,5 тыс соискателя работы, что на 19% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом количество свободных рабочих мест увеличилось с начала года на 15% и составило 7,2 тыс единиц. Практически все вакансии предлагают заработную плату выше прожиточного минимума, тогда как в прошлом году их было только 70% от общего числа.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Псковской области составляет 0,9%, что также ниже показателя прошлого года (1,1%).

В рамках содействия трудоустройству населения органы службы занятости Псковской области проводят ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, организовывают стажировку выпускников профессиональных образовательных учреждений, обеспечивают временной работой нуждающихся граждан, в том числе несовершеннолетних. Всего за первое полугодие с помощью служб занятости региона было трудоустроено более 3 тыс человек.