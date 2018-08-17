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Общество

Объявлен аукцион по выбору подрядчика на строительство велоцентра в Великих Луках

17 августа 2018 года, 16:51

Электронный аукцион по выбору подрядчика на строительство Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках запущен  17 августа. Соответствующее извещение размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начальная максимальная цена контракта составляет почти 70 млн рублей. Источник финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

Напомним, новый спортивный объект должен был быть сдан еще в прошлом году, но по вине недобросовестного подрядчика строительство было сорвано. Выделенные на проект средства возвращены в федеральный бюджет. Врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову удалось договориться с Правительством РФ о возобновлении финансирования в этом году.

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