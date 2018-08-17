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Происшествия

Уроженцы деревни Богданово признались в краже мотоцикла «ИЖ-Планета 4»

17 августа 2018 года, 16:22

В Псковском районе полиция раскрыла кражу мотоцикла. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Житель Псковского района заявил в полицию, что с территории его дачного участка в СНТ «Медик-2» свободным доступом совершена кража мотоцикла «ИЖ-Планета4» без государственных номеров.

Следователям удалось установить, что злоумышленниками оказались два молодых человека: 17-летний учащийся псковской школы и 19-летний безработный молодой человек. В содеянном уроженцы деревни Богданово признались. Похищенный мопед изъят следователями в ходе обыска.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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