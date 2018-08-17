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Общество

Псковская область держит лидерские позиции в рейтинге субъектов РФ по производству молока

17 августа 2018 года, 16:03

Псковская область удерживает лидерские позиции в рейтинге субъектов РФ по производству молока. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, по итогам первого полугодия регион вновь вошел в топ-30 крупнейших производителей молока в стране.

С начала года сельскохозяйственные предприятия Псковской области произвели почти 81 тыс тонн молока, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, лучшим хозяйством молочного животноводства в регионе остается агропромышленный холдинг «Слактис», расположенный в Великолукском районе. В первом полугодии валовой надой здесь составил почти 28 тыс тонн молока, что на 2 тыс больше по сравнению с прошлогодним периодом.

Заметно увеличился объем молока в хозяйствах «Добручи-2» Гдовского района (на 640 тонн), «Агрофирма Черская» Палкинского района (на 406 тонн), «Победа» Псковского района (на 227 тонн) и «Россия» Порховского района (на 314 тонн).

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