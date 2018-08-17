Плантацию с 30 кустами конопли обнаружили полицейские в Гдовском районе

Гдовские полицейские в поле у деревень Барановка и Партизанская выявлен факт незаконной культивации и хранения наркотических растений: 30 кустов конопли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, выращивали запрещенный урожай в открытом грунте с мая по серидину августа. Агрономами оказались два 27-летних безработных местных жителя. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.
Стражи порядка изъяты кусты и фрагменты растений, садовый инвентарь. Заготовщики хранили сырье в бумажных мешках на чердке в сарае в деревне Партизанская. Он принадлежит одному из подозреваемых. Общая масса наркотических веществ составила почти 300 граммов. Согласно уголовному кодексу Российской Федерации масса сухого вещества является крупным размером.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Следователями возбуждены уголовные дела по фактам культивирования наркосодержащих растений и хранения запрещенных веществ.