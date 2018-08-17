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Общество

Плантацию с 30 кустами конопли обнаружили полицейские в Гдовском районе

17 августа 2018 года, 15:38

Гдовские полицейские в поле у деревень Барановка и Партизанская выявлен факт незаконной культивации и хранения наркотических растений: 30 кустов конопли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, выращивали запрещенный урожай в открытом грунте с мая по серидину августа. Агрономами оказались два 27-летних безработных местных жителя. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Стражи порядка изъяты кусты и фрагменты растений, садовый инвентарь. Заготовщики хранили сырье в бумажных мешках на чердке в сарае в деревне Партизанская. Он принадлежит одному из подозреваемых. Общая масса наркотических веществ составила почти 300 граммов. Согласно уголовному кодексу Российской Федерации масса сухого вещества является крупным размером.

Следователями возбуждены уголовные дела по фактам культивирования наркосодержащих растений и хранения запрещенных веществ. 

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