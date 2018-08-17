Плантацию с 30 кустами конопли обнаружили полицейские в Гдовском районе

Гдовские полицейские в поле у деревень Барановка и Партизанская выявлен факт незаконной культивации и хранения наркотических растений: 30 кустов конопли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, выращивали запрещенный урожай в открытом грунте с мая по серидину августа. Агрономами оказались два 27-летних безработных местных жителя. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.