Сельхозпредприятия Псковской области ведут активную уборку зерновых

На сельскохозяйственных предприятиях Псковской области идет активная уборка урожая зерновых и зернобобовых культур. Наиболее высокие темпы на данный момент показывают Псковский, Новосокольнический, Бежаницкий и Себежский районы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной адмиинистрации.

С полей убирают озимую и яровую пшеницу, озимую рожь, ячмень, овес, горох, вику, тритикале. В Палкинском районе собирают урожай гречихи.

Наибольшая урожайность зерновых культур отмечена в крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Громова — 32 центнера с гектара, «Тригорском» — 31 центнер с гектара и в «Идаванге» — 28 центнеров с гектара.

Помимо зерновых и зернобобовых, в сельскохозяйственных предприятиях региона уже намолочено более 2 тыс тонн маслосемян рапса и убрано более 800 тонн картофеля.

Кроме того, сельхозпроизводители приступили к посеву озимых зерновых культур и рапса. В общей сложности уже засеяно 2 тыс гектаров пашни. По прогнозам специалистов, благодаря сухой погоде озимых в этом году будет посеяно в 2 раза больше, чем прошлой осенью.

Уборка и сев культур продолжаются и будут завершены в октябре.