Пыталово станет центром празднования Дня Государственного флага в Псковской области

В среду, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации в Псковской области повсеместно пройдут праздничные мероприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Традиционно центром празднования выбрано одно из исторических поселений региона. В этом году им стал город Пыталово. При участии творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Пскова, Дно, Острова и самого Пыталово здесь пройдет творческая эстафета «Мы едины — мы Россия».
Мероприятие начнется в 18.00 на городском стадионе концертной программой «Живи, моя Россия». Для жителей и гостей Пыталово выступят артисты театра танца «Русские узоры», автор-исполнитель Вячеслав Рахман, солистка ансамбля «Скобари» Татьяна Арсентьева, вокально-инструментальный ансамбль 76-й десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии», вокальный ансамбль «Акцент» из города Дно и другие коллективы. В программу также вошли показательные выступления военнослужащих, выступления местных творческих коллективов и рассказы об истории и современности Пыталовского района, о достижениях его жителей.
Завершится праздник выносом на стадион 9-метрового триколора и всенародным исполнением Гимна России.
Организатором мероприятия выступает Государственный комитет Псковской области по культуре и Областной центр народного творчества в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 — 2020 годы».
В этот же день праздничные мероприятия пройдут в Пскове, Великих Луках и районах Псковской области.