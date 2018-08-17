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Общество

Пыталово станет центром празднования Дня Государственного флага в Псковской области

17 августа 2018 года, 14:37

В среду, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации в Псковской области повсеместно пройдут праздничные мероприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Традиционно центром празднования выбрано одно из исторических поселений региона. В этом году им стал город Пыталово. При участии творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Пскова, Дно, Острова и самого Пыталово здесь пройдет творческая эстафета «Мы едины — мы Россия».

Мероприятие начнется в 18.00 на городском стадионе концертной программой «Живи, моя Россия». Для жителей и гостей Пыталово выступят артисты театра танца «Русские узоры», автор-исполнитель Вячеслав Рахман, солистка ансамбля «Скобари» Татьяна Арсентьева, вокально-инструментальный ансамбль 76-й десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии», вокальный ансамбль «Акцент» из города Дно и другие коллективы. В программу также вошли показательные выступления военнослужащих, выступления местных творческих коллективов и рассказы об истории и современности Пыталовского района, о достижениях его жителей.

Завершится праздник выносом на стадион 9-метрового триколора и всенародным исполнением Гимна России.

Организатором мероприятия выступает Государственный комитет Псковской области по культуре и Областной центр народного творчества в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 — 2020 годы».

В этот же день праздничные мероприятия пройдут в Пскове, Великих Луках и районах Псковской области.

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