Пыталово станет центром празднования Дня Государственного флага в Псковской области

В среду, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации в Псковской области повсеместно пройдут праздничные мероприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Традиционно центром празднования выбрано одно из исторических поселений региона. В этом году им стал город Пыталово. При участии творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Пскова, Дно, Острова и самого Пыталово здесь пройдет творческая эстафета «Мы едины — мы Россия».