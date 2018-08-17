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Происшествия

В Псковском районе пьяный мопедист устроил ДТП и получил ушибы головы

17 августа 2018 года, 11:56

Пьяный водитель мопеда устроил ДТП в Середке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла вечером 15 августа на улице Ленинской села Середка Псковского района. Столкнулись мопед без номеров государственной регистрации транспортного средства и автомобиль «Шкода Фабиа». Двухколесным транспортом управлял 47-летний мужчина. По предварительным данным, он не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении авто, под управлением 37-летний женщины, и совершил столкновение.

В ходе медицинского освидетельствования установлено, что водитель мопеда был в состоянии алкогольного опьянения. Транспортом мужчина управлял уже будучи подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение. Автоледи в момент аварии была трезва.

В результате ДТП мопедист получил ушибы головы и не был госпитализирован. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

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