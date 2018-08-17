Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковский гребец Александр Матвеев завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях

17 августа 2018 года, 11:41

Пскович Александр Матвеев стал серебряным призером всероссийских соревнований по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Состязания проходят на Гребном канале в Крылатском.

«У Саши впереди еще два старта: в Кубке России и Первенстве России в возрасте до 19 лет. Он в хорошей спортивной форме и, надеюсь, покажет свою отличную скорость», — тренер спортсмена, заслуженный мастер спорта по академической гребле рассказал Сергей Матвеев.

Александр Матвеев является воспитанником Центра спортивной подготовки Псковской области и членом сборной команды России. За свою спортивную карьеру пскович победил в Первенстве и Чемпионате России по гребному спорту, стал серебряным призером Первенства мира среди юниоров, а также выиграл ряд других крупных соревнований. К началу этого спортивного сезона специально для Александра Матвеева в рамках обновления материально-технической базы Центра купили новую лодку-одиночку стоимостью более 700 тысяч рублей, на которой гребец готовился к соревнованиям.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
14 августа 11:20

Императорский приём

150 псковских спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов пришли на мастер-класс Фёдора Емельяненко

Спорт
13 августа 11:12

Обыграли гостей

На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!

Спорт / Визит
7 августа 09:34

Александр Карелин: Стать лучшим поможет жадность

Псковская область застолбила за собой звание Земли великих побед