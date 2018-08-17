Псковский гребец Александр Матвеев завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях

Пскович Александр Матвеев стал серебряным призером всероссийских соревнований по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Состязания проходят на Гребном канале в Крылатском.

«У Саши впереди еще два старта: в Кубке России и Первенстве России в возрасте до 19 лет. Он в хорошей спортивной форме и, надеюсь, покажет свою отличную скорость», — тренер спортсмена, заслуженный мастер спорта по академической гребле рассказал Сергей Матвеев.

Александр Матвеев является воспитанником Центра спортивной подготовки Псковской области и членом сборной команды России. За свою спортивную карьеру пскович победил в Первенстве и Чемпионате России по гребному спорту, стал серебряным призером Первенства мира среди юниоров, а также выиграл ряд других крупных соревнований. К началу этого спортивного сезона специально для Александра Матвеева в рамках обновления материально-технической базы Центра купили новую лодку-одиночку стоимостью более 700 тысяч рублей, на которой гребец готовился к соревнованиям.