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Общество

Сергей Зайцев: Псковская ГРЭС будет работать в привычном режиме

17 августа 2018 года, 11:34

Псковская ГРЭС будет работать в привычном режиме, по крайней мере до 2024 года. Об этом сказал заместитель генерального директора по производству – главный инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зайцев.

По его словам, дальнейшее сокращение сотрудников на станции не планируется. Сейчас штат укомплектован полностью. Количества людей достаточно для решения текущих задач.

В настоящее время Минэнерго России разработало проект изменений в правила проведения конкуретных отборов мощности, в соответствии с которым планируется поэтапное увеличение цены КОМ до 20% к 2024 году. Принятие данных изменений позволит двум энергоблокам Псковской ГРЭС участвовать в долгосрочном конкурентном отборе мощности на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

На самой станции также внедряли мероприятия по повышению эффективности операционной деятельности.

- Если электростанции присвоят статус особой экономической зоны, её ждут хорошие перспективы, - сказал Сергей Зайцев.

Напомним, 14 августа врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину за поддержкой в сохранении и развитии Псковской ГРЭС после 2021 года. В качестве возможного варианта он предложил присвоить прилегающей территории статус особой экономической зоны, что позволит создать выгодные условия для инвесторов и послужит толчком к развитию самой ГРЭС.

Сейчас ГРЭС обеспечивает теплом жилые дома поселка Дедовичи и социально значимые объекты: школу, больницу, детские сады.

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