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Общество

В новом корпусе великолукской школы № 6 пройдет совещание по нацпроекту «Образование»

17 августа 2018 года, 10:16

В новом корпусе великолукской школы № 6 в пятницу, 17 августа, пройдет совещание с руководителями органов местного самоуправления сферы образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заседание будет посвящено реализации национального проекта «Образование» на территории Псковской области.

В частности, будут обсуждаться вопросы организации работы по национальному проекту «Развитие образования» и модернизации системы оценки качества общего образования. Особое внимание планируется уделить теме современных ясельных групп: их доступности и развитию малышей. Также речь пойдет о проектах «Современные родители», «Молодые профессионалы», «Российская электронная школа», «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования», «Наука», «Новые возможности для каждого», «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В дальнейшем эти вопросы детально рассмотрят на районных августовских совещаниях работников сферы образования.

По окончании заседания для участников проведут экскурсию по новому корпусу школы и покажут созданные в нем условия для учебного процесса.

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