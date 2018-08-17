Камер фотовидеофиксации на дорогах России станет больше в два раза

Количество камер на российских дорогах к 2024 году должно быть увеличено в два раза. С таким предложением выступил Минтранс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом пишет информационное агентство «URA.RU».

Ведомство предлагает не только наращивать количество камер, но и менять их расположение. В ведомстве планируют написать и разослать в регионы отдельную методичку о том, как правильно заменить камеру, передвинуть ее с места на места, сообщают «Известия». Как отметили в Минтрансе, в некоторых регионах уже сейчас время от времени переносят комплексы фотовидеофиксации на новые места, а на прежних ставят муляжи, чтобы водители не расслаблялись.

На данный момент на дорогах РФ работают свыше девяти тысяч камер фотовидеофиксации, уже к концу следующего года их должно стать на 11% больше, 2023-го — на 88%, а к концу 2024 года число камер на дорогах должно вдвое превысить сегодняшнее. В соответствии с майским указом президента в 2024 году смертность на дорогах должна уменьшиться до 4 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель в три раза больше — 12 случаев на 100 тысяч.

Согласно ГОСТу комплексы фотовидеофиксации устанавливаются на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрестках и в местах, где произошло более трех ДТП с пострадавшими за год.