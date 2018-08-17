С помощью карт «Мир» псковичи за полгода приобрели товаров и услуг на 4,3 млрд рублей

На территории Псковской области на 1 июля 2018 было выпущено 155,7 тысяч карт национальной платежной системы «Мир». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 4,5 раза. Выпуск карт Visa и Mastercard сократился на 2,2и 8,2% соответственно. В общем объеме эмитированных платежных карт доля карт «Мир» составляет 16,7% (год назад 4%).

«На 1 июля 2018 года в Псковской области выдано почти 933 тысячи различных банковских карт, каждая шестая из них принадлежит к национальной платежной системе «Мир». Многие псковичи уже оценили преимущества этой карты и активно используют ее», — сообщил Сергей Иванов, заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

На «Мир» приходится 17,7% всех операций с картами. За полгода жители Псковской области 7,6 млн раз оплатили картами национальной платежной системы покупки и услуги на сумму 4,3 млрд рублей, а также провели 1,5 млн операций по снятию наличных денег. Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг картой «Мир» за год уменьшилась с 600 рублей до 560 рублей.