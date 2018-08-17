Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

С помощью карт «Мир» псковичи за полгода приобрели товаров и услуг на 4,3 млрд рублей

17 августа 2018 года, 09:21

На территории Псковской области на 1 июля 2018 было выпущено 155,7 тысяч карт национальной платежной системы «Мир». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 4,5 раза. Выпуск карт Visa и Mastercard сократился на 2,2и 8,2% соответственно. В общем объеме эмитированных платежных карт доля карт «Мир» составляет 16,7% (год назад 4%).

«На 1 июля 2018 года в Псковской области выдано почти 933 тысячи различных банковских карт, каждая шестая из них принадлежит к национальной платежной системе «Мир». Многие псковичи уже оценили преимущества этой карты и активно используют ее», — сообщил Сергей Иванов, заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

На «Мир» приходится 17,7% всех операций с картами. За полгода жители Псковской области 7,6 млн раз оплатили картами национальной платежной системы покупки и услуги на сумму 4,3 млрд рублей, а также провели 1,5 млн операций по снятию наличных денег. Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг картой «Мир» за год уменьшилась с 600 рублей до 560 рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области