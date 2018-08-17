Против парня, обокравшего здание Новосокольнического лесничества, возбудили уголовное дело

Два компьютера, фотоловушку и мотоцикл похитил неизвестный из здания Новосокольнического лесничества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Утром 15 августа в полицию поступило заявление о краже из здания лесничества. Попасть в помещения на улице Рабочей злоумышленнику помогла входная дверь: неизвестный сорвал с нее навесной замок. Из здания были похищены два компьютера в полной сборке, фотоловушка и мотоцикл «Минск».

По предварительным данным, кражу совершил неработающий 24-летний местный житель. Ранее он уже был неоднократно судим за ряд краж. В ходе обыска следователями было изъято похищенное: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, веб-камера, сетевые провода, фотоловушка и мотоцикл.

Возбуждено уголовное дело.