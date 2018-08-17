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Общество

На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» потратят почти 700 млн рублей

17 августа 2018 года, 09:13

Стадион «Машиностроитель» в Пскове готовится к предстоящей реконструкции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На спортивном объекте начался демонтаж резинового покрытия беговых дорожек и пластиковых сидений трибун, на следующей неделе планируется завершить уборку внутренних помещений.

Проектно-сметная документация на реконструкцию готова. По договоренности врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с правительством РФ на эти цели регион получит почти 700 млн рублей из федерального бюджета. Согласно проекта на стадионе будет построена входная группа, большая и малая трибуны, уложено футбольное поле с искусственным газоном, современные беговые дорожки, реконструирована система освещения и инженерные сети.

Напомним, стадион «Машиностроитель» станет одной из основных площадок проведения 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове летом следующего года. В рамках подготовки к событию будет проведен первый этап работ.

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