За сутки в Псковской области украли 4 велосипеда, не пристегнутые противоугонным тросом

15 августа в УМВД России по городу Пскову поступило сразу 3 заявления о краже велосипедов из подъездов многоэтажных домов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, злоумышленники похитили велосипед «Феникс 26» с улицы Народной, «Десна» с Октябрьского проспекта, из подъезда дома на улице Ипподромной был украден велосипед «RACER 27-220». Все транспортные средства не были пристегнуты противоугонными тросами.

В этот же день аналогичный случай произошел в Порхове: на улице Мебельная свободным доступом из подъезда дома украден велосипед «TAURUS». Он также был не пристегнут противоугонным тросом.

Сотрудники ОМВД России по Порховскому району установили, велосипедом завладел несовершеннолетний учащийся средней школы. Похищенное изъято, полицией проводится проверка.