В Пскове продолжаются работы по капитальному ремонту зданий

В Пскове ведутся работы по капитальному ремонту зданий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках муниципального контракта отремонтирован фасад здания № 5/12 на Рижском проспекте, Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области с начала 2017 года отремонтировано в Пскове 29 фасадов, в их числе Октябрьский проспект, 52, ул. М. Горького, 15, ул. Детская, 1, ул. Гоголя, 51.

В целом региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области в 2017 году в Пскове выполнил работы на сумму 122,4 млн рублей, из которых 112 млн рублей - это затраты непосредственно на ремонтные работы, остальная сумма - расходы на проектно-сметную документацию и строительный контроль.

Самыми востребованными видами работ в прошлом году стали: ремонт крыш - 44 объекта на общую сумму 58,6 млн рублей, а также ремонт фасадов - 29 объектов на общую сумму 29,8 млн рублей.

В 2018 году Фондом капитального ремонта уже выполнены работы на сумму 8 млн рублей.

Большую часть затрат на текущий момент составляет подготовка проектно-сметной документации - 5 млн рублей, остальное - ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.