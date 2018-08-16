22 заявки поступили на фестиваль молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой»

В организационный комитет по проведению фестиваля молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой» поступило 22 заявки. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Работы присланы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска, Новосибирска, Челябинска, Казахстана и совместного производства Россия-Индия. По трем заявкам авторы получили отказ комиссии по отбору фильмов за несоответствие требованиям к конкурсным работам.

Отметим, в фестивале не могут принять участие фильмы, которые пропагандируют насилие, наркотики, расовую ненависть и т.д., оскорбляют человеческое достоинство отдельной личности или группы лиц, обижают религиозные и национальные взгляды, содержат рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде (продакт-плейсмент), имеют элементы порнографии. Кроме того, недопустимо использование ненормативной лексики.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.