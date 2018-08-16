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Общество

С начала года более 9 тысяч псковичей выбрали способ доставки пенсии через интернет

16 августа 2018 года, 15:48

С начала 2018 года 9010 псковских пенсионеров выбрали доставочную организацию путем подачи электронного заявления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР.

Отметим, что доставка пенсий и других выплат в Псковской области производится через отделения почтовой связи и кредитные организации. Благодаря электронным сервисам ПФР, поменять доставочную организацию пенсионеры могут, не выходя из дома.

Чтобы выбрать способ доставки пенсии или изменить его - поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой - гражданину достаточно подать электронное заявление на сайте ПФР через Личный кабинет гражданина. Также сделать это можно и на портале Госуслуг.

Подать заявление в Пенсионный фонд через портал Госуслуг или Личный кабинет гражданина очень просто. Необходима лишь регистрация на портале Госуслуг и подтверждение своей личности в одном из удостоверяющих центров. Подтверждение учетной записи гражданина осуществляют и специалисты клиентских служб ПФР во всех районах Псковской области. 

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