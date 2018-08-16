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Происшествия

Безработный мужчина украл у жительницы Гдова кроссовки и Библию

16 августа 2018 года, 15:20

Безработный украл в Гдове кроссовки и Библию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Неизвестные разбили оконное стекло и влезли в дом на улице Кингиссепская в Гдове. За содействием в ОМВД России по Гдовскому району обратилась местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что злоумышленникам удалось похитить кроссовки и Библию.

Следователи установили, что кражу совершил безработный уроженец деревни Смуравьево-2 Гдовского района. Ранее мужчина уже был судим по двум статьям УК РФ. В содеянном злоумышленник признался, похищенное изъято. Полицией проводится проверка.

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