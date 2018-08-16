В псковском Отделении Банка России обсудили основные направления развития финансового рынка

В Северо-Западном главном управлении Банка России представили проект «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2019–2021 год». В презентации приняли участие около 250 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

В региональных отделениях, в том числе в Пскове, обсуждение прошло в формате видеоконференции. За круглым столом встретились руководство Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России и представители профильных комитетов администрации города и области, Торгово-промышленной палаты Псковской области, Государственного финансового управления региона, а также представители бизнес-сообщества и научных кругов.

Развитие финансового рынка в ближайшие годы будет направлено на достижение трех основных целей: повышение уровня и качества жизни граждан, содействие экономическому росту, а также создание необходимых условий для роста финансовой индустрии. Оно напрямую зависит от успешного формирования доверительной среды, повышения доступности финансовых услуг, поддержания финансовой стабильности, а также развития конкуренции, эти основные стратегические направления выделены в документе, отметил, открывая встречу, заместитель начальника СЗГУ Банка России Вадим Пивоваров.

Особое внимание планируется уделять работе над повышением уровня финансовой грамотности населения и доступности услуг. Это неотъемлемые условия для дальнейшего развития рынка. По словам Вадима Пивоварова, проект «маркетплейс» в частности позволит сформировать единое рыночное пространство с широким ассортиментом финансовых услуг, доступ к которым будет открыт для каждого круглосуточно. За безопасность банковских операций будет отвечать система удаленной идентификации. Она узнает клиента по основным биометрическим параметрам – лицу и голосу.

В числе приоритетных направлений развития также повышение качества корпоративного управления и работы финансовых организаций, рост кредитования малого и среднего бизнеса, доступность дистанционных каналов продаж и стоимость финансовых услуг, поведенческий надзор.

По итогам встречи управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин сообщил аудитории основные показатели развития банковского сектора как сегмента финансового рынка и денежно-кредитной политики в регионе по итогам первого полугодия 2018 года. В частности, уровень инфляции в нашем регионе на июль этого года снизился с 2,6 до 2,5%

Важно привлечь к обсуждению проекта наибольшее количество заинтересованных лиц. Для этого, в том числе, и проводятся подобные встречи. В СЗГУ уже поступило более 20 содержательных и детально проработанных предложений. Псковские участники видеоконференции, со своей стороны, так же планируют поделиться идеями и в ближайшее время направить их для дальнейшего обсуждения в Северо-Западное ГУ Банка России.