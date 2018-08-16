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Общество

Псковская область в третий раз присоединится к Всероссийскому фестивалю #ВместеЯрче

16 августа 2018 года, 12:06

С 1 сентября по 31 октября в Псковской области в третий раз пройдут мероприятия в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения и социальной кампании #ВместеЯрче. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках фестиваля школьники и студенты станут участниками тематических квестов, уроков по энергосбережению, творческих и научно-исследовательских конкурсов, викторин, а также дней открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, студенты подпишут декларацию в поддержку бережного отношения к энергоресурсам дома и на работе.

Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике приглашает всех заинтересованных и неравнодушных граждан принять участие в третьем Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче.

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