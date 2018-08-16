Автомобиль сбил пожилую великолучанку во дворе жилого дома

В Великих Луках при движении авто задним ходом во дворе жилого дома сбита женщина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 15 августа во дворе жилого дома по улице Ставского в Великих Луках произошел наезд на пешехода. 57-летний мужчина за рулем УАЗа при движении задним ходом по придворовой территории не заметил и сбил пожилую великолучанку. В результате ДТП женщина получила ушиб головы и локтей. Водитель автомобиля в момент наезда был трезв.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.