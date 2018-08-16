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Общество

За минувшую неделю псковские спасатели выезжали на ДТП 28 раз

16 августа 2018 года, 10:52

С 9 по 15 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 28 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло три человека, пострадало – 33. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС, в двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано два пострадавших и один погибший.

Доврачебная и иная помощь травмированным гражданам не оказывалась.

Стабилизация транспортного средства и ликвидация вторичных факторов не производилась.

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