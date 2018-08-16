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Общество

На городском стадионе в Пыталово 22 августа пройдёт акция «Под флагом единым»

16 августа 2018 года, 10:10

22 августа в Пыталово в 18.00 на городском стадионе состоится традиционная областная акция «Под флагом единым», посвящённая Дню Государственного Флага Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном центре народного творчества.

В концертно-тематической программе примут участие самодеятельные творческие коллективы и исполнители культурно-досуговых учреждений области, театр танца «Русские узоры», ансамбль «Голубые молнии» 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, представители молодежных и общественных организаций, официальные лица. Центр народного творчества совместно с администрациями муниципальных образований проводят подобные акции с 2008 года.

Напомним, ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен на основании указа президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года.

Организатором выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и администрации Пыталовского района.

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