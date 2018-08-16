На городском стадионе в Пыталово 22 августа пройдёт акция «Под флагом единым»

22 августа в Пыталово в 18.00 на городском стадионе состоится традиционная областная акция «Под флагом единым», посвящённая Дню Государственного Флага Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном центре народного творчества.

В концертно-тематической программе примут участие самодеятельные творческие коллективы и исполнители культурно-досуговых учреждений области, театр танца «Русские узоры», ансамбль «Голубые молнии» 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, представители молодежных и общественных организаций, официальные лица. Центр народного творчества совместно с администрациями муниципальных образований проводят подобные акции с 2008 года.