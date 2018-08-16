Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Опубликована программа второго форума #Команды2018, который пройдет в Пскове 18 августа

16 августа 2018 года, 09:39

18 августа с 10:00 до 18:00 в Пскове спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский пер., д. 2) пройдет второй форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

ПРОГРАММА

10:00 – 11:00 – Регистрация участников форума.

11:15 – 12:00 – Приветствие участников форума врио Губернатора Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, федеральными экспертами.

12:15 – 12:30 – Переход по секциям.

12:30 – 15:30 – Работа по секциям.

12:30 – 13:10 – Блиц-знакомства участников.

13:10 – 13:35 – Выступление федерального, регионального куратора.

13:35 – 14:30 – SWOT-анализ направления.

14:30 – 15:30 – Обратная связь от кураторов, обсуждение проектов

15:30 – 16:30 – Обед.

16:45 – 17:30 – Подведение итогов форума. Выступление Врио Губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова.

Первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 состоялся в Пскове 18 мая. Он стал площадкой общения для всех, кто решил вместе с главой региона изменить Псковскую область к лучшему. Волонтеры, общественные деятели, педагоги, политики, предприниматели представили свои идеи преобразований, а федеральные и региональные эксперты — те, кого принято называть медийными лицами и кто уже добился многого — выслушали, оценили и дали напутствия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области