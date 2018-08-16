Опубликована программа второго форума #Команды2018, который пройдет в Пскове 18 августа

ПРОГРАММА

10:00 – 11:00 – Регистрация участников форума.

11:15 – 12:00 – Приветствие участников форума врио Губернатора Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, федеральными экспертами.

12:15 – 12:30 – Переход по секциям.

12:30 – 15:30 – Работа по секциям.

12:30 – 13:10 – Блиц-знакомства участников.

13:10 – 13:35 – Выступление федерального, регионального куратора.

13:35 – 14:30 – SWOT-анализ направления.

14:30 – 15:30 – Обратная связь от кураторов, обсуждение проектов

15:30 – 16:30 – Обед.

16:45 – 17:30 – Подведение итогов форума. Выступление Врио Губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова.

Первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 состоялся в Пскове 18 мая. Он стал площадкой общения для всех, кто решил вместе с главой региона изменить Псковскую область к лучшему. Волонтеры, общественные деятели, педагоги, политики, предприниматели представили свои идеи преобразований, а федеральные и региональные эксперты — те, кого принято называть медийными лицами и кто уже добился многого — выслушали, оценили и дали напутствия.