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Общество

Служба по вопросам похоронного дела появилась в Великих Луках благодаря прокуратуре

16 августа 2018 года, 09:19

В Великих Луках создана специализированная служба по вопросам похоронного дела. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» администрацией города не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела.

В этой связи прокурором города в Великолукский городской суд подан иск об обязании администрации города создать такую службу.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены, в МУП «ДСУ» создано подразделение «ритуальные услуги», которое является специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

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