Через неделю между Псковом и Петербургом запустят вечернюю «Ласточку»

С 24 августа начинается движение второй, вечерней, пары скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург. Продажа билетов на поезд уже открыта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20.15 и прибывать в Псков в 23.45. Отправление поезда из Пскова также будет ежедневным в 18.05 с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 21.35.

Запуск вечерней пары «Ласточки» осуществляется в рамках договоренности врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства ОАО «РЖД» в целях развития межрегионального сообщения.

«Утренний рейс «Ласточки» показал колоссальную востребованность. Загрузка поезда составляет 100%. Вместе с тем у пассажиров не было возможности совершить однодневную поездку в Псков или Санкт-Петербург. Приходилось либо оставаться на ночевку, либо выбирать другой вид транспорта для возвращения домой. Глава региона отреагировал на обращения пассажиров, провел переговоры с руководством «РЖД» и теперь «Ласточка» будет «летать» по маршруту Псков - Санкт-Петербург два раза в день», — рассказал вице-губернатор.

Кроме того, в схеме движения были учтены пожелания жителей поселка Плюсса и введена еще одна остановка поезда в этом районном центре, добавил Александр Кузнецов. Таким образом, «Ласточка» будет следовать по маршруту с остановками в Плюссе, Стругах Красных, Луге и Гатчине.

Помимо этого продолжаются переговоры с ОАО «РЖД» по сокращению времени движения поезда на 15 минут.

Напомним, утренняя пара поездов отправляется с Балтийского вокзала Северной столицы в 6.55, из Пскова — в 6.00. Пассажирам доступны базовый туристический, эконом- и бизнес-классы. В августе билеты на «Ласточку» будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: 360 рублей, 432 рубля и около 1,5 тыс рублей соответственно. В будущем стоимость проезда будет формироваться в зависимости от времени до отправки поезда и спроса пассажиров на выбранный рейс. На маршруте действует система льгот и скидок.