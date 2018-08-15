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Культура

Стало известно, как жители Локни и Куньи отпразднуют 117-летие посёлков

15 августа 2018 года, 17:29

Районные центры Псковской области — поселки Локня и Кунья — отмечают на этой неделе 117-летие. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Локне праздник начнется 17 августа в районной библиотеке. Здесь пройдет «Минута Славы на малой Родине», где будут представлены достижения местных жителей и предприятий, а также состоится встреча с локнянскими поэтами. 18 августа в поселке пройдут спортивные соревнования по пляжному волейболу, стритболу и семейный конкурс «Веселые старты». Для гостей праздника будут работать экоплощадка Полистовского заповедника и детские аттракционы, а также пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Вечером состоится концертная программа, которая завершится праздничным фейерверком. Место проведения мероприятий — стадион «Колос». На следующий день дети и их родители смогут стать участниками развлекательно-игровой программы «Сказочные забавы», которая начнется на площадке у Культурно-досугового центра в полдень.

В Кунье отметят праздник 18 августа на площади Ленина. С полудня в поселке начнут работу детские аттракционы. Кроме того, здесь откроются выставки цветов и изделий декоративно-прикладного творчества. Любой желающий сможет стать участником мастер-классов по рисованию, мягкой игрушке, бисероплетению, акции «Буккросинг: возьми бесплатно книгу домой», а также прочесть и послушать стихи и прозу на площадке поэтического микрофона. Торжественное открытие праздника в 15.00. Завершится день обширной концертной программой.

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