В Москве состоялось совещание по вопросу сохранения Мирожского и Снетогорского монастырей

В Москве 15 августа состоялась двусторонняя рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в рамках которой они обсудили ряд вопросов в сфере природопользования, экологии и сельского хозяйства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По ее окончании Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством Алексея Гордеева по вопросу укрепления береговой полосы вблизи Спасо-Преображенского Мирожского и Снетогорского монастырей, страдающих от подтоплений.

По итогам заседания принят ряд конкретных решений, которые позволят продолжить работу по спасению уникальных памятников архитектуры. В частности, решено при содействии Росимущества и Росреестра зарегистрировать незавершенное берегозащитное сооружение Снетогорского монастыря, строительство которого было приостановлено в 2010 году, в собственность Псковской области, рассказал врио Главы региона.

Что касается Мирожского монастыря, то областные власти совместно с Росводресурсами проработают техническое решение по защите памятника архитектуры от негативного воздействия паводковых вод и подготовят проектную документацию на инженерное сооружение. Впоследствии регион направит соответствующую бюджетную заявку на софинансирование работ по строительству защитного сооружения из федерального бюджета. Государственная поддержка может быть оказана в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах».

Также в ответ на обращение врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова будет рассмотрен вопрос о выделении Псковской области из резервного фонда правительства РФ средств на проведение проектных и предпроектных работ по укреплению береговой линии вблизи Мирожского и Снетогорского монастырей. На эти цели необходимо 50 млн рублей.