Сбитый на дороге Санкт-Петербург – Невель велосипедист скончался до приезда врачей

Велосипедист насмерть сбит в Невельском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью 15 августа на 502 км автодороги Санкт-Петербург - Невель произошел наезд на велосипедиста.

43-летний водитель «Фольксвагена Пассата» на неосвещенном участке трассы не заметил 55-летнего мужчину, который двигался на велосипеде в попутном направлении по проезжей части. Двухколесное транспортное средство было без фар и сигнальных фонарей, а на велосипедисте не было положенных в темное время суток вне населенного пункта светоотражающих элементов: фликеров и жилета. От полученных травм велосипедист скончался до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.