В Великолукском районе мужчина до смерти задушил случайного прохожего

В Великолукском районе мужчина подозревается в убийстве случайного встречного. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 30 июля этот 37-летний злоумышленник, встретив по дороге на озеро в деревне Поречье Великолукского района случайных прохожих, инициировал конфликт с последними. В ходе потасовки он ударил одного из оппонентов в шею, в результате чего последний скончался от удушья.

Следователи провели комплекс следственных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления и всех обстоятельств. Сейчас ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.