Псковские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Прокачай лето!»

В рамках акции сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области провели для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» оздоровительную зарядку, продемонстрировали боевые приёмы борьбы, а также элементы силового задержания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы организовали для детей выставку специальных средств состоящих на вооружении спецподразделений. Ребята с удовольствием примерили экипировку бойца ОМОН.

В заключение мероприятия, школьники приняли участие в викторине на знание истории Российского государства.

Всероссийская акция Росгвардии «Прокачай лето!» направлена на пропаганду здорового образа жизни, а также на воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к людям в погонах и службе Родине, гордости и благодарности тем, кто ежедневно заступает на службу ради всеобщей безопасности.

Проведение акции приветствовала Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, которая отметила целенаправленную работу по патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни, проводимую псковскими росгвардейцами среди подрастающего поколения.