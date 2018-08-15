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Общество

Останки 221 красноармейца торжественно перезахоронили в Усть-Долыссах

15 августа 2018 года, 16:11

В среду, 15 августа, на братской могиле в деревне Усть-Долыссы Невельского района были перезахоронены останки 221 солдата Красной армии, поднятые в ходе 11-й международной молодежной «Вахты Памяти». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В торжественной церемонии принял участие начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

От имени врио губернатора региона Михаила Ведерникова он поблагодарил поисковиков и участников «Вахты памяти» за благое дело и вклад в увековечивание памяти солдат, отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказал председатель псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры» Геннадий Корольков, в ходе раскопок были найдены именные медальоны. «Один из них нам удалось расшифровать на месте. Он принадлежал Михайлову Ивану Петровичу 1915 года рождения, Башкирская ССР, деревня Федоровка. Будем искать родственников. Медальоном другого бойца займутся специалисты», — сказал он.

Очередная молодежная «Вахта Памяти» прошла в Невельском районе с 6 по 15 августа. В ней приняли участие почти 150 детей от 7 лет и их родители. Ребята приехали из разных уголков Псковской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратовской области, Латвии и Республики Беларусь.

Для участников была подготовлена образовательная патриотическая программа. Младшим школьникам рассказывали о Великой Отечественной войне и показывали фильмы на военную тематику, а старшеклассники вместе с инструкторами занимались раскопками и эксгумацией останков советских воинов. Кроме того, все участники прошли школу выживания.

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