Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Задержана 45-летняя псковичка, которая украла в магазине косметику и одежду

15 августа 2018 года, 14:47

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области

14 августа около 09:25 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала одежду и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области