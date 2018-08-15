Задержана 45-летняя псковичка, которая украла в магазине косметику и одежду

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области

14 августа около 09:25 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала одежду и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.