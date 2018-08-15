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Общество

В общественной приёмной Михаила Ведерникова проходит круглый стол по культурному наследию

15 августа 2018 года, 13:52

15 августа в общественной приёмной Михаила Ведерникова в Пскове проходит круглый стол «Культурное наследие, как ресурс развития территорий исторических поселений и малых городов». Об этом пишет Псковское агентство информации.

Открывая круглый стол, председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева отметила, что культурное наследие - многогранно. «Понятное дело, что средств на реставрацию не всегда хватает, такая ситуация во всем мире. Но в последние годы вперед выходит тема ресурности культурного наследия, которую обозначил президент», - сказала она.

«После сегодняшней встречи мы готовы оказать содействия историческим поселениям в рамках наших полномочий», - подчеркнула Елена Яковлева.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.

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