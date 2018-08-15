В Пыталово поймали двоих подростков, которые украли у местного жителя электродвигатели

В Пыталово двое несовершеннолетних украли из сарая электродвигатели. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

13 августа в ОМВД России по Пыталовскому району обратился местный житель: из его сарая на улице Красноармейской неизвестные украли два электрических двигателя. Чтобы завладеть имуществом злоумышленники разбили окно постройки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершили два несовершеннолетних жителя Пыталово - оба подростка дали признательные показания. При этом один из них на данный момент является подследственным за ранее совершенное аналогичное преступление.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято.