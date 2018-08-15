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Политика

Реконструкция участка региональной дороги Сиверст ‒ Поречье планируется в Великолукском районе

15 августа 2018 года, 12:04

В Великолукском районе планируют реконструировать участок региональной автодороги Сиверст ‒ Поречье на участке от дер. Поречье до съезда к сельскохозяйственной площадке Великолукского мясокомбината. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Контракт на разработку проектно-сметной документации для указанного фрагмента дороги уже заключен.

Подрядчик будет вести разработку проекта в 3 этапа и окончательно завершит ее к 1 ноября 2019 года. По предварительным данным, протяженность реконструируемого участка составит порядка 22 км. В процессе проектирования она будет уточняться. Стоимость разработки проектно-сметной документации — 12,4 млн рублей.

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