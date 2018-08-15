Росгвардия приглашает молодых и здоровых жителей Псковской области на работу

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:

- МОВО «Псковский»;

- МОВО «Великолукский»;

- ОВО по Гдовскому району;

- МОВО «Дедовичское»;

- Невельское ОВО;

- ОВО по Островскому району;

- ОВО по Порховскому району;

- МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию вы можете узнать по телефону (8112)59-25-32.