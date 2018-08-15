Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Тройное ДТП в Островском районе: один человек погиб, второй получил серьёзные травмы

15 августа 2018 года, 10:44

Пешеход погиб в результате тройного ДТП в Островском районе вечером 14 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

52-летний водитель «Лады Калины» на 352 км трассы Санкт-Петербруг – Невель не выбрал безопасную скорость движение и не соблюдал дистанцию со впереди идущим авто – «Фиат Дуката». Пытаясь избежать ДТП, мужчина по касательной столкнулся с припаркованным вдоль трассы «Мерседес Бенц» и сбил двух молодых людей: водителя и пассажира иномарки, стоявших на обочине у авто. Но, даже после маневра, столкновения с «Фиатом» избежать не удалось.

В результате ДТП пешеходы, 1999 и 1986 года рождения, получили множественные травмы: открытые переломы ног, травмы груди, живота и ребер, ушибы и ссадины. Оба молодых человека были госпитализированы в Центральную районную больницу. Но 32-летний мужчина от полученных повреждений скончался в медицинском учреждении.

Медицинская экспертиза установила, что водитель «Калины» в момент аварии был трезв.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
6 июля 17:13

Обескровили

После масштабного пожара в усадьбе Строгановых главной задачей специалистов стала подготовка графского дома к зиме, которую он может не пережить

Происшествия
4 июля 10:32

Пираты Чудского озера

Почти 30 тысяч экземпляров незаконно выловленной ряпушки превратились в холодильнике в плотву и исчезли

Происшествия / ДТП
8 июня 14:09

Путевой лист исчез

Новые подробности двух аварий со школьниками в экскурсионных автобусах