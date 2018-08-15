Тройное ДТП в Островском районе: один человек погиб, второй получил серьёзные травмы

Пешеход погиб в результате тройного ДТП в Островском районе вечером 14 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

52-летний водитель «Лады Калины» на 352 км трассы Санкт-Петербруг – Невель не выбрал безопасную скорость движение и не соблюдал дистанцию со впереди идущим авто – «Фиат Дуката». Пытаясь избежать ДТП, мужчина по касательной столкнулся с припаркованным вдоль трассы «Мерседес Бенц» и сбил двух молодых людей: водителя и пассажира иномарки, стоявших на обочине у авто. Но, даже после маневра, столкновения с «Фиатом» избежать не удалось.

В результате ДТП пешеходы, 1999 и 1986 года рождения, получили множественные травмы: открытые переломы ног, травмы груди, живота и ребер, ушибы и ссадины. Оба молодых человека были госпитализированы в Центральную районную больницу. Но 32-летний мужчина от полученных повреждений скончался в медицинском учреждении.

Медицинская экспертиза установила, что водитель «Калины» в момент аварии был трезв.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».